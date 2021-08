Die Neustadter Stadtverwaltung weist „aus aktuellem Anlass“ darauf hin, dass Bürger ihre Impfnachweise in Apotheken oder bei den Arztpraxen abholen können – und nicht bei der Stadtverwaltung. Anders verhält es sich mit den Schlüsselanhängern für die Luca-App: Diese können wie gehabt online über www.neustadt.eu/luca oder dienstags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr telefonisch unter Telefon 06321/855-1891 bestellt werden. Sie werden dann per Post zugesandt.

Derweil sind seit Montag in Neustadt zehn weitere Corona-Fälle gezählt worden. Für den Kreis Bad Dürkheim meldete die zuständige Kreisverwaltung 22 Neuinfektionen. In der Stadt sind somit aktuell 90 aktive Fälle bekannt. Der Inzidenzwert – die Anzahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner – lag Stand Dienstag, 14 Uhr, in Neustadt bei 99,5. Im Landkreis sind aktuell 152 Menschen mit Covid-19 infiziert. Dort lag der Inzidenzwert bei 67,1.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau kamen nach Angaben der dortigen Kreisverwaltung seit Montag 13 weitere Corona-Fälle hinzu. Im Landkreis lag die Inzidenz bei 31,7.