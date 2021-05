Herrliches Frühlingswetter mitten in der Corona-Krise: Viele gehen in den Wald und genießen – meist im gebotenen Abstand – die frühsommerliche Sonne und Wärme. Das fast schon wieder unnatürliche Wetter lässt aber nicht alle Herzen vor Freude hüpfen.

Vor gut einem Jahr hatten aufmerksame Spaziergänger ein größeres Unglück nahe der Wolfsburg verhindert. Weil sie Rauch bemerkten, alarmierten sie die Neustadter Feuerwehr. Mit Mühe und Not konnte diese in dem schwierigen Waldgelände das Feuer lokalisieren. Eine Fläche von rund 200 Quadratmetern hatte sich entzündet.

Das Feuer drohte, sich nach oben auszubreiten, über einen Weg zu springen und weitere Flächen zu entzünden. Das konnten die Einsatzkräfte mit Feuerpatschen verhindern. Zudem wurde Wasser aus Tanklöschfahrzeugen vom Übergabepunkt durch eine 600 Meter lange Schlauchleitung zum Brandort gepumpt. Nach etwa einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Mutmaßlich hatte damals eine offene Feuerstelle den Brand ausgelöst.

Gefahr wieder sehr groß

Situationen wie diese treiben auch Stadtwaldförster Jens Bramenkamp den Schweiß auf die Stirn. „In den letzten Jahren hatten wir viel Glück und es gab nur kleinere Brände, die schnell gelöscht waren“, erzählt der Leiter des Reviers Hohe Loog. Aktuell aber sei die Waldbrandgefahr wieder besonders groß. Neben der Dauersonne hätten die jüngsten Ostwinde das Laub, Äste und Humusschicht zusätzlich ausgetrocknet, der Waldboden sei wie ausgehagert, also trocken und ohne Nährstoffe für die Pflanzen – aber eine ideale Nahrung für Feuer.

Bramenkamp hat Verständnis dafür, dass Waldbesucher jetzt gern am oder im Wald grillen würden, doch das Risiko eines Waldbrandes sei viel zu groß. Deshalb erinnert er daran, dass offenes Feuer – egal ob Grillen oder Rauchen – das ganze Jahr über im Wald verboten ist und Verstöße mit beträchtlichen Geldbußen geahndet werden könnten. Viel besser sei es, im eigenen Garten zu grillen.

Nur gut für Borkenkäfer

Das fast schon unnatürliche tolle Frühlingswetter lässt also nicht alle Herzen vor Freude hüpfen. Seien es Gärtner, Naturfreunde oder Förster wie Bramenkamp, sie alle denken mit großer Sorge an die vergangenen zwei Trockenjahre und befürchten ein weiteres in 2020.

Der viele Regen im vergangenen Januar und Februar hilft den Pflanzen kaum mehr, der Oberboden ist schon wieder ausgetrocknet. Im März hat es kaum Niederschläge gegeben und im April bisher gar keinen. „Gerade jetzt, wo die Pflanzen Wasser besonders brauchen, fehlt es“, so Bramenkamp. Daher könnte sich 2020 für die Forst- und Landwirtschaft wieder zu einem Katastrophenjahr entwickeln.

Das Wasser würde auch dabei helfen, einen möglichen Schädlingsbefall zu verhindern: „Insbesondere Fichten haben bei Wassermangel kaum Chancen, sich gegen Borkenkäfer und Co. zu wehren, weil sie nicht genug Harz ausbilden können.“ Harz kann die sich in die Rinde einbohrenden Käfer einschließen und abtöten. Fehlt dieser Mechanismus, droht eine Massenvermehrung der Borkenkäfer und damit ein Absterben der Fichtenbestände, so wie in den Vorjahren. Zudem liegt auch noch für den Käfer bruttaugliches Material von den Stürmen im Februar in den Wäldern. Dass es an Arbeitskräften mangelt und die Lage am Holzmarkt schlecht ist, verschärft laut Bramenkamp die Situation zusätzlich.

Froh ist er allerdings darüber, dass es in der Pfalz nicht so viele Fichten gibt wie im Hunsrück oder Schwarzwald. Aber auch die anderen Baumarten litten unter der Hitze: Laubbäume welken, verlieren früh das Laub, ganze Baumkronen können absterben.

Ab Dienstag soll das Wetter schlechter werden, Regen inklusive. Ein Hoffnungsschimmer für Revierförster – auch wenn sie schönes Wetter privat natürlich zu schätzen wissen.