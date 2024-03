Ab Donnerstag startet der Postservice im Kiosk Plus in der Konrad-Adenauer-Straße, der damit zur Post-Partnerfiliale wird. Die Postbankfiliale am Hauptbahnhof wird aber nicht wie vermeldet im Herbst schließen. Hotel-Investor Hans Sachs, der das denkmalgeschützte Postgebäude samt Gelände von der Neustadter Wohnungsbaugesellschaft (WBG) erworben hat, informiert, dass der Mietvertrag mit der Deutschen Post AG derzeit unverändert bestehe und auch nicht gekündigt sei. Mieterin ist die Postbank, die dort bisher neben Postbankdiensten auch Postdienstleistungen angeboten hat. Die Pressestelle der Postbank bestätigt auf Nachfrage, dass in der Neustadter Filiale „im Laufe des Jahres“ keine Postdienstleistungen mehr angeboten werden – ein genauer Zeitpunkt sei aber noch nicht festgelegt worden. Die Frage, ob die Postbankfiliale künftig fortgeführt wird, ist laut Sprecher „nicht abschließend entschieden“: „Darüber finden derzeit Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern statt. Eine Entscheidung gibt es noch nicht.“