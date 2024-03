Der „Kiosk plus“ in der Konrad-Adenauer-Straße 6 wird zur Post-Partnerfiliale. Das teilt Inhaber Firat Kilic mit. Das bedeutet, dass künftig nicht nur wie bisher Pakete dort abgegeben und abgeholt, sondern auch alle anderen Post-Dienstleistungen (ausgenommen der Postbankgeschäfte) im Kiosk abgewickelt werden können. Dafür wurde das Ladeninnere umgebaut, anstelle der Küche zur Essenszubereitung werden künftig die Regale für den Postverkehr stehen. „Wenn die Post am Hauptbahnhof im September schließt, sind wir die einzig verbleibende Poststelle in der Innenstadt“, sagt Kilic, der neben dem Kiosk plus auch einen in der Spitalbachstraße betreibt, im Sommer für den Kiosk im Mußbacher Schwimmbad verantwortlich ist und darüber hinaus noch als Eventveranstalter auftritt. Weil er gerade in den Sommermonaten eingespannt sei, sucht Kilic weitere Aushilfen für den Kiosk. Zudem versucht der Geschäftsmann, noch Kurzzeitparkplätze vor seinem Geschäft einrichten zu lassen, damit Kunden für ihre Postgeschäfte kurz anhalten können. Eine Anfrage dazu werde derzeit noch in der Verwaltung bearbeitet, informiert Kilic. „Die Leute wissen unseren Service zu schätzen und kommen gerne zu uns“, sagt seine Frau Elena Nachtigall, die wie alle anderen Mitarbeiter noch durch Post-Personal in den neuen Aufgaben geschult wird. Ab kommendem Mittwoch, 13. März, startet dann der umfassende Postservice im Kiosk plus.