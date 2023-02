Neue Attraktion für Kinder im Holiday Park: Neben dem Themenbereich „The Beach“ entsteht bis zum Saisonstart am 1. April auf einem 2500 Quadratmeter großen Gelände der „Super Wings“-Wasserspielplatz mit Röhrenrutschen, Kippeimern, Wasserpistolen und anderen interaktiven Spielen. Kinder werden viele Elemente und Charaktere aus der Animationsserie „Super Wings“ entdecken, in deren Mittelpunkt die Abenteuer des Düsenflugzeugs Jett und seiner fliegenden Freunde stehen. Der Parkbetreiber investiert nach Angaben von Bernd Beitz, Director Germany der Plopsa-Gruppe, rund 3,5 Millionen Euro in den Wasserpark für die jüngsten Besucher. Wegen der stark gestiegenen Kosten vor allem im Energiebereich hat der Holiday Park seine Eintrittspreise erhöht, allerdings laut Beitz im Vergleich mit anderen Freizeitparks moderat. Der Eintritt für Menschen ab 1,40 Meter Körpergröße kostet statt 43,50 Euro jetzt 48,50 Euro, der Preis der Jahreskarte erhöht sich von 69 auf 99 Euro. Hier lesen Sie mehr.