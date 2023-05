Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch einige Sommer werden wohl vergehen, bis Plopsa und Gemeinde Haßloch zusammen einen neuen Badepark bauen – wenn so weit kommt. Auf einen neuen Wasserspielplatz im Holiday Park dürfen sich Kinder aber schon in der Saison 2023 freuen. Was Plopsa daneben plant und warum der Eintrittspreis erhöht wird.

Auf der Baustelle der neuen Attraktion zwischen der Katapult-Achterbahn „Sky Scream“ und dem Flugkarussell „Lighthouse Tower“ herrscht Hochbetrieb. Schon in rund fünf