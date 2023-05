Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So langsam fügen sich die Puzzleteile zusammen, und es wird erkennbar, wie sich Neustadt vor Überschwemmungen schützen kann. Ganz wichtig sind die vielen Hinweise von Bürgern. Diese sind deshalb in ein paar Wochen schon wieder gefragt.

Das Projekt

Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Sommer 2021 hat gezeigt, was in Gemeinden bei lang anhaltendem Starkregen passieren kann. Daher wird in Neustadt seit Juli 2022 an einem Hochwasser- und Starkregen-Vorsorgekonzept gearbeitet.