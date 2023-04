Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die aus Haßloch stammende Samira Brand hat einen neuen Verein gefunden. In der nächsten Saison tritt sie in der Zweiten Liga für den VfL Waiblingen an. Ihr bisheriger Club Kurpfalz-Bären hatte ihren Vertrag nicht mehr verlängert. Neben der sportlichen Herausforderung gibt es noch einen anderen Grund für den Wechsel.

Nur wenige Wochen, nachdem die Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Frauen-Handball-Bundesligisten Kurpfalz-Bären ihr Vertragsangebot für Spielmacherin Samira Brand zurückgezogen