So bissig waren die Bären schon lange nicht mehr: Nach einer souveränen Leistung in den letzten 20 Minuten besiegte Handball-Drittligist TSG Haßloch am Sonntagabend vor 350 Zuschauern den Tabellenletzten TSG Söflingen in der Abstiegsrunde mit 37:26 (13:12) und setzte sich an der Tabellenspitze der Gruppe sechs fest.

Die Haßlocher taten sich über zwei Drittel der Zeit schwer gegen die Gäste. Auch deshalb, weil sie zu viele Fehler produzierten. Das änderte sich, als sich Trainer Andreas Reckenthäler bei einem Siebenmeter der Gäste für Marco Bitz entschied, der den Wurf von Dennis Hartmann Söflingen parierte (37.). Von nun an machten die Gastgeber Tempo, fanden mit taktischer Disziplin die Lücken vor dem gegnerischen Tor. Im TSG-Team überzeugte Elvijs Borodovskis mit elf Treffern. Zudem gefiel Konstantin Herbert (im Bild) auf der ungewohnten Linksaußen-Position (6).