Die kommende Saison dürfte für die TSG Haßloch eine echte Herausforderung werden. Erstmals trägt sie ihre Drittligapartien in einer 12er-Staffel aus. Am Ende der Rundenspiele dürfen sich zunächst nur die jeweils besten sechs Mannschaften über den Verbleib in der Dritten Liga freuen.

In die Saison 2021/2022 werden bundesweit 82 Handball-Drittligisten in insgesamt sieben Staffeln starten. Nach der Runde sollen es laut Deutschem Handball-Bund (DHB) nur noch 69 Teams