Zu einem aufwühlenden Konzertereignis geriet die Eröffnung des von einem medizinischen Zwischenfall überschatteten Hambacher Musikfestes am Mittwochabend im Festsaal des Hambacher Schlosses – und das nicht nur aufgrund des vom „Mandelring Quartett“ und seinen Gastinterpreten gebotenen hochdramatischen zweieinhalbstündigen Programms.

Was für eine Stimme, was für ein großer Künstler, was für ein Glücksgriff für das im Zeichen seines 25-jährigen Jubiläums stehenden Kammermusikfestivals.