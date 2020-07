Statt Speis und Trank und Klassiker wie Autoscooter und Kettenkarussell gibt es für die Hambacher an der Jakobuskerwe am Freitag, 24. Juli, musikalische Unterhaltung.

Die Weinstraße in Hambach wird sich wegen der Corona-Krise nicht zu einer Festmeile verwandeln, auf der an zahlreichen Ständen kulinarische Genüsse und Vergnügen angeboten werden. „Dafür gibt es etwas für die Seele“, sagt Ortsvorsteherin Gerda Bolz. Sie meint damit das Serenadenkonzert, die die Kolpingskapelle Hambach auf dem Schulhof geben wird.

Da nur eine begrenzte Anzahl an Gästen an der Veranstaltung teilnehmen dürfen, wird das Konzert per Livestream ins Internet übertragen. Zuvor wird es Grußworte von Bolz und der Hambacher Weinprinzessin Noelle Disson geben. Zudem sind Pfarrer und zwei Schausteller eingeladen, die laut Bolz seit einer „gefühlten Ewigkeit“ bei der traditionellen Veranstaltung dabei sind und nun interviewt werden. Das wird der zweite Dirigent der Kolpingskapelle, Simon Klohr, übernehmen, der durch den Abend moderieren wird.

Bolz freut sich, den Hambachern ein Ersatzprogramm für die traditionelle Kerwe bieten zu können. „Es war für uns von vornherein klar, dass wir sie nicht einfach ausfallen lassen. Schließlich hat sie seit 1732 jedes Jahr stattgefunden, selbst in Kriegszeiten“, erzählt die Ortsvorsteherin. Somit wird es auch in diesem Jahr, trotz der Pandemie, Salutschüsse vom Schützenverein geben, welche traditionell zur Eröffnung der Kerwe abgegeben werden.

