„Armutsbetroffen – Was ist gerecht?“ Darüber diskutieren Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine beim Demokratie-Forum Hambacher Schloss am 5. Oktober ab 19 Uhr. Das Gespräch leitet Michel Friedmann. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per E-Mail an demokratieforum@hambacher-schloss.de.