Die Hambacher Grünen haben auf einer Mitgliederversammlung am Mittwoch eine elfköpfige Liste für die Ortsbeiratswahlen am 9. Juni präsentiert. Wie Kurt Werner mitteilte, stehen die beiden bisherigen Ortsbeiratsmitglieder an der Spitze, nämlich er selbst und Esther Labusch. Auf Platz drei folgt Torsten Hesse. Als wichtige Punkte nennt Werner die Verbesserung der örtlichen Infrastruktur und das Engagement für die freiheitliche Demokratie.