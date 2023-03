Bürger sorgen mit kreativen Aktionen für bunte Farbtupfer.

Ostern steht vor der Tür und damit für viele Menschen ein Anlass, ihr Haus oder ihren Ort entsprechend zu schmücken. Das haben sich auch Engagierte in den Weindörfern Hambach und Königsbach gedacht.

In Hambach haben sich acht Bürger zusammengesetzt und überlegt, „dass dem Jakobusbrunnen nach zwei Jahren Corona ein Osterschmuck wieder gut zu Gesicht stehen würde“. Die Runde hat aber nicht nur geplaudert, sondern direkt Hand angelegt. Also wurden Grünschnitt, Bindedraht, Seile und Ketten mit bunten Eiern beschafft. Die acht Ehrenamtlichen durften dann den Verkaufsraum eines Hambacher Autohauses nutzen, um die Girlanden zu binden. „Das Team wickelte und band, was das Zeug hielt“, schreibt Bernhard Mohr stellvertretend für das Hambacher Osterbrunnenteam. Am Ende kamen sechs große Girlanden hieraus, die zusammen auf eine Länge von über 40 Metern kommen. Inzwischen ist alles an Ort und Stelle am Jakobusbrunnen.

Nur die Deko fehlt noch

In Königsbach ist man derweil im Premierenfieber: Im Dezember wurde erstmals eine Krippe am Dorfplatz aufgebaut. Und als die weihnachtlichen Figuren weg waren, hatte Förderverein die Idee, man könnte doch nun eine Hasenschule aufbauen. Auch in Königsbach gilt: gesagt, getan. Es war zwar nicht einfach, entsprechend große und wetterfeste Figuren zu bekommen. Aber es hat alles geklappt, und Wanderer und Ausflügler können sich schon seit einigen Tagen an dem Motiv aus dem berühmten Kinderbuch erfreuen. „Denn bei uns gibt es auch Lehrer, Hasenkinder sowie Hasenmama und Hasenpapa“, sagt Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp. „Sogar ein Fuchs ist mit dabei.“ Sie lobt den Einsatz von vielen Engagierten: So haben die Kita-Kinder den Fuchs gebastelt und für Deko-Elemente gesorgt. Ursula Depre besorgte Äste für den Dachstuhl, wo noch Eier aufgehängt werden können. Denn den Osterschmuck für die Hasenschule werden die Königsbacher am Samstag anbringen. Toll sei auch, dass Bürger aus dem Ort noch einen Schulranzen aus den 50er/60er-Jahren samt Schiefertafel sowie ein Pappe-Ei mit Hasenschule-Motiv gespendet haben. „Der Förderverein hat alles finanziert“, so Schaupp. Und sie freue sich, „dass unser Dorfplatz durch die Aktionen so einen schönen Hingucker für alle Wanderer oder Besucher der Mandelblüte bietet“. Und Schaupp dankt auch noch dem städtischen Grünflächenamt für die vielen Frühjahrsblumenzwiebeln der Vorjahre: „Das fruchtet jetzt und sorgt bei uns für ein richtig schönes Gesamtbild.“