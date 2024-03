Der Sportplatz, der Spielplatz an der TuS-Turnhalle sowie die drei Plätze in Haardt werden bald umgestaltet. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Herbst beginnen, hieß es am Dienstagabend im Stadtrat.

Der Rat beschloss, beim Land die entsprechenden Förderanträge zu stellen. Geld fließt dabei über das sogenannte Modellvorhaben „Stadtdörfer“. Von den Gesamtkosten in Höhe von 642.000 Euro trägt das Land 90 Prozent.

Konkret soll dabei aus dem Sportplatz eine zeitgemäße Freizeitfläche werden. Auf rund 8600 Quadratmetern sollen ein Dirtpark, also eine naturnahe Fahrrad-Geländestrecke, ein Bolzplatz, eine begrünte Multifunktionsfläche und ein Kletterbereich mit Bouldersteinen und Niedrigseilgarten entstehen.

Auf dem Spielplatz ist ein Balancier-Parcours aus Naturholz, ein Sandkasten mit Spielhaus, eine neue Wippe und der Umbau des Rutschenhügels vorgesehen. Mit Bänken und viel Grün sollen die drei Plätze im Mandelring „An der kleinen Kelter“, an der Kirche und am Lindenbaum aufgewertet werden.

Dank an die Haardter

Silvia Kerbeck (CDU), Haardter Ortsvorsteherin und Stadtratsmitglied, sowie Friderike Graebert (Grüne) richteten ihren Dank an die Haardter Bürgerinnen und Bürger, weil sie mit viel Engagement in den Arbeitsgruppen an den Plänen gearbeitet hätten.

Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) appellierte an die Landespolitiker im Rat, sich dafür einzusetzen, dass das Land das Förderprogramm fortsetzt, damit auch weitere Stadtdörfer davon profitieren könnten. Bislang wurde das Programm nicht verlängert. Gisela Brantl (SPD) verwies wiederum darauf, dass die Höhe der Förderung „kein Pappenstiel“ sei: „Da kann man sich auch mal dankbar zeigen.“snf