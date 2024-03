Paukenschlag beim Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach: Die Oberbergischen trennen sich trotz des bestehenden Vertrages vorzeitig von dem aus Haßloch stammenden Rückraumspieler Tom Jansen.

Der bis zum 30. Juni 2025 bestehende Kontrakt zwischen dem VfL Gummerbach und Rückraumspieler Tom Jansen wird vorzeitig aufgelöst. Laut dem VfL ist für die Position „im rechten Rückraum neben Giorgi Tskhovrebadze bereits Neuzugang Teitur Einarsson vorgesehen“.

Wegen einer Kreuzbandverletzung im linken Knie, die sich Jansen Anfang Oktober im Auswärtsspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten zugezogen hatte, bestritt der gebürtige Pfälzer in dieser Spielzeit bisher nur sechs Bundesligapartien. „Ich bin mit dem Verlauf der Reha sehr zufrieden und versuche natürlich, so schnell wie möglich wieder auf die Platte zurückzukehren“, sagte Jansen. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist sich der niederländische Nationalspieler bereits mit einem neuen Verein einig geworden.

Der 25 Jahre alte Linkshänder wechselt demnach zum Handball-Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen. „Ich will mit dem ASV in der Ersten Liga spielen. Ob das schon in der kommenden Saison der Fall ist oder wir es gemeinsam schaffen, ist egal. In jedem Fall will ich meinen Teil dazu beitragen, dass der ASV maximal erfolgreich ist“, so der in Speyer geborene Sohn niederländischer Eltern.