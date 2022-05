(Aktualisiert: 17.56 Uhr)

Am Samstagmorgen konnte die Feuerwehr die Löscharbeiten auf dem Gelände der früheren Papierfabrik Hoffmann&Engelmann in Neustadt beenden. Dort war am Freitagabend nach 20 Uhr ein Großbrand ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und weil die Rauchfahne über das Stadtgebiet zog, wurden die Bürger per App Katwarn gewarnt und gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Messungen hätten jedoch keine Schadstoffkonzentration ergeben, so die Feuerwehr.

Um Platz für die aufwendigen Löscharbeiten zu haben, wurde die B39 am Neustadter Stadtrand komplett gesperrt. Seit Samstagmorgen, 7 Uhr, kann der Verkehr aber wieder Richtung Kaiserslautern und Neustadt fließen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Kriminalpolizei konnte die alten Fabrikgebäude am Samstag gegen 9 Uhr betreten und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen gibt es aktuell nicht von der Polizei. Sie will erst die Ergebnisse des Brandsachverständigen abwarten, der in den nächsten Tagen vor Ort sein will. Auch zur Schadenshöhe macht die Polizei derzeit keine Angaben.

Video: Linzmeier-Mehn

Feuer nicht im Café

Eigentümer des Geländes ist der Neustadter Unternehmer Wolfgang Kochanek. Er schätzt den Schaden auf rund drei Millionen Euro. Etliche Räume und Hallen auf dem Fabrikgelände sind gewerblich vermietet, zum Teil gibt es dort auch Wohnungen. Laut Kochanek ist der Brand nicht im Café Palmengarten ausgebrochen, wo am Freitagabend die Wiedereröffnung des Lokals mit Livemusik gefeiert werden sollte. Doch nach zwei Liedern musste die Band abbrechen und der Saal wurde evakuiert. Im Kreis der rund 180 Konzertbesucher habe es keine ernsthaften Verletzungen gegeben.

Kochanek sagte, dass der Brand in einer an den Palmengarten angrenzenden, gewerblich genutzten Halle ausgebrochen sei, sich dort erst entwickeln konnte und dann über die Dachkonstruktionen auf die umliegenden Bereiche übergegriffen habe. Die Löscharbeiten seien auch deshalb so schwierig gewesen, da die Feuerwehr Wände einreißen musste, um an den Brandherd zu gelangen, so Kochanek. Im Café Palmengarten gebe es lediglich Schäden durch das Löschwasser, und es sei wie weitere Hallen, die er für unter anderem Theateraufführungen nutzen wollte, stark verraucht. Kochanek war sehr betroffen am Samstagmorgen und machte sich mit Mitarbeitern an Aufräumarbeiten: Er müsse sich nun Gedanken machen, sagte er, sicherte aber auch zu: „Ich werde alles wieder aufbauen.“

Erneuter Brand am Samstag

Am Samstagmittag wird die Wehr erneut zur Papierfabrik gerufen. Es brennt dort wieder. Ein Schwelbrand ist aufgetreten. Im Prinzip hat die Wehr das Feuer unter Kontrolle, aber die Sachlage ist aufwendiger als gedacht. Dafür sollte ein Kran helfen, das Hallendach zu öffnen. DIeser stand auf der B39, die dann am Samstagnachmittag von 16.15 bis zirka 17.45 Uhr gesperrt war. Da der Kaan aber nicht die richtige Hubhöhe hatte, wurde er wieder abgebaut. Den Brand haben die Wehrleute laut Feuerwehrsprecher Bernd Kaiser aber dennoch unter Kontrolle bringen können. Eine Brandwache ist vor Ort.

Video: Linzmeier-Mehn

