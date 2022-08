[Aktualisiert: 8.30 Uhr] Im Industriegebiet „Im Altenschemel“ im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf ist am Montagabend ein Brand auf dem Freigelände des Recycling-Unternehmens Remondis ausgebrochen. Gegen 20.45 Uhr wurde der Löschzug Lachen-Speyerdorf mit dem Einsatzstichwort „Flächenbrand klein“ alarmiert. Laut Clemens Litty vom Medienteam der Feuerwehr stellte sich jedoch schnell heraus, dass es ein größerer Einsatz werden würde – die Rauchsäule war bereits vom Weitem sichtbar. Mehrere Neustadter Löschzüge waren vor Ort, Unterstützung kam unter anderem aus Haßloch und Landau. Ein Feuerwehrmann wurde laut Feuerwehr leicht am Fuß verletzt.

Gegen 22 Uhr hieß es erst einmal aufatmen: Das Feuer war laut Feuerwehr-Sprecher Bernd Kaiser unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte konnten ein Ausbreiten auf umliegende Gebäude verhindern. Mit Greifbaggern wurde das Brandgut auseinandergezogen und sukzessive gelöscht, so Kaiser. Parallel dazu wurden mögliche Schadstoffbelastungen gemessen, mit Unterstützung der Kameraden aus Landau. „Die Messungen sind bislang zum Glück unaufällig“, so der Sprecher. Auch ein Wasserwerfer war im Einsatz. Zur Brandstelle musste eine Schlauchleitung über 1500 Meter gelegt werden. Um drei Uhr morgens war für die Feuerwehr nach Aussage von Kaiser der Einsatz beendet. Die Brandwache übernahm die betroffene Firma in Eigenregie.

Rund 140 Kräfte im Einsatz

Die Feuerwehr rief die Bevölkerung zwischenzeitlich dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten, da sich der Wind ständig drehte.

Mit Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren laut Kaiser rund 140 Einsatzkräfte vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei ermittelt.

