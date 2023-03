Kleine Feuer haben am Samstagabend zu zwei Einsätzen der Neustadter Feuerwehr geführt. Der erste Alarm ging kurz nach 19 Uhr ein. Gemeldet worden war ein kleiner Flächenbrand in einem Garten in der Kurpfalzstraße in Gimmeldingen. Allerdings konnten die Wehrleute rasch Entwarnung geben, denn bei dem gemeldeten Feuerschein handelte es sich tatsächlich um ein beaufsichtigtes Grillfeuer. Der Einsatz war somit umgehend beendet. Zwei Stunden später der nächste Feueralarm: Dieses Mal wurde die Wehr in den Leopold-Reitz-Weg (Sonnenweg) gerufen. Ein aufmerksamer Bürger hatte in einem Schrebergarten Feuerschein gesehen. Tatsächlich fanden die Wehrleute dort eine etwa einen halben Quadratmeter große Glutfläche von einem Lagerfeuer. Die Wehr löschte alles und kontrollierte die Umgebung zur Sicherheit mit einer Wärmebildkamera. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden.