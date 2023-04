Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast unbemerkt von den Kunden hat sich im Globus-Baumarkt im Weinstraßenzentrum im vergangenen halben Jahr einiges getan. 3,5 Millionen Euro hat die in Völklingen ansässige Globus Fachmärkte GmbH in den Neustadter Standort investiert.

Seit 1993 gibt es in Neustadt einen Globus-Baumarkt, damals in jenem Gebäude, das inzwischen vom Media Markt bezogen wurde. Weil in Haßloch ein Bauhaus-Markt eröffnet und in Neustadt