Gerhard Hofmann, einer der wenigen großen Könner im Bereich Farbradierung im Land, erhält in diesem Jahr den Neustadter Kulturpreis. Holger Pöschl sprach mit dem 60-Jährigen über Engagement für die Heimat, den heutigen Stellenwert von Originalgrafik, naserümpfende Kollegen und die Neustadter Ampel-Weinkönigin

Herr Hofmann, Sie sind ja seit diesem Jahr offizieller Neustadt-Botschafter, und jetzt erhalten Sie auch noch den Kulturpreis der Stadt. Wie fühlt man sich da?

Über den Kulturpreis freue ich mich sehr. Die Aufgabe als Kulturbotschafter ist im Moment wegen Corona ja ein bisschen eingeschränkt. Aber auch das werde ich gerne wahrnehmen, wenn ich wieder mehr auswärts unterwegs bin.

Geboren sind Sie ja eigentlich in Worms. Wie wurden Sie zum Neustadter?

Das kam, weil mein Vater 1963 hierher versetzt wurde. Er war Vermessungsingenieur beim Kulturamt, also dem mit den Flurbereinigungen (lacht). Aber ich fühle mich als Neustadter. Ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen.

Sie sind in Neustadt ja ganz vielfältig engagiert, organisieren Ausstellungen und helfen bei Aktionen wie dem „Rotary-Adventskalender“, unterstützen Benefizzwecke vom Multikulti-Fest bis zum Schwimmbad-Förderverein. Wird es nicht manchmal zu viel?

Nein, eigentlich nicht. Man muss es natürlich dosieren. Aber beim „Adventskalender“ habe ich zum Beispiel auch oft mit Kollegen zusammengearbeitet. Ich selbst habe ihn bisher nur dreimal gestaltet.

Sie verfolgen die Kommunalpolitik ja sehr kritisch, waren auch lange Mitglied des Innenstadtbeirats. Was ärgert Sie im Moment am meisten?

Na ja, womit ich wirklich nicht zufrieden bin, das ist der Zustand des Klemmhofs, wo ich seit über 20 Jahren meinen Ausstellungspavillon habe. Da ich Eigentümer war, kenne ich die ganze Problematik. Aber so richtig ärgern tut mich eigentlich nichts. Es gibt natürlich immer Dinge, die man anpacken muss. Aber gerade, wenn man selbst in so einem Gremium wie dem Innenstadtbeirat sitzt, dann sieht man auch, wie kompliziert die Sachverhalte oft sind.

Kommen wir zur Kunst. Die Stadtansichten sind ja so etwas wie Ihr Markenzeichen. Wie kam es dazu?

Auf die Idee dazu kam ich über meinen ersten Lehrer bei der Salzburger Sommerakademie, Rudolf Hradil. Der galt als Meister der zeitgenössischen Stadtansicht. Meine erste Serie waren dann 1995 europäische Städte wie Rom, Paris, London. Städte darzustellen, ist ja eigentlich ein uraltes Thema der Druckgrafik. So lag es nahe, das auch einmal selbst auszuprobieren. Es ist tatsächlich aber nur ein kleiner Ausschnitt meines Gesamtwerks: etwas über 200 von insgesamt 1400 Radierungen. Und Neustadt-Ansichten sind sogar nur ungefähr zwei Dutzend darunter.

Was bei Ihren Veduten auffällt: Sie verwenden bis auf ganz wenige Ausnahmen historische Bauten. Mögen Sie keine moderne Architektur?

Oh, es gibt Blätter, zum Beispiel zu Ludwigshafen, mit ganz viel moderner Architektur. Aber es handelt sich dabei ja immer um Collagen, die die Geschichte einer Stadt transportieren sollen. Das lenkt die Auswahl auf die Wahrzeichen. Also wenn ich heute ein Hamburg-Blatt machen würde, ginge das deshalb sicher nicht mehr ohne die Elbphilharmonie. Generell wird man sich für so ein Projekt natürlich nie die hässlichsten Gebäude aussuchen.

Sie haben ja auch das Lehramtsexamen: War das je eine wirkliche Option für Sie, an eine Schule zu gehen?

Ja, ich habe 1987 das zweite Staatsexamen abgelegt, aber ich hatte auch schon seit 1985 mit der „Manus Presse“ in Stuttgart einen Verlag an der Hand, der meine Blätter bundesweit vertrat. 1986 kam dann auch noch der „Pfalzpreis für Malerei“ dazu. Da dachte ich mir – vielleicht ein bisschen blauäugig – prima: Da muss ich nicht mehr an die Schule. Denn beides gleichzeitig wäre nicht gegangen. Das Herstellen der Druckplatten und auch der Druckvorgang selbst sind ja sehr aufwendig. Aber es hat ja dann letztlich sehr gut funktioniert als freier Künstler.

Ihre Kunst ist im positiven Sinne „populär“. Man findet Ihre Motive zum Beispiel auch auf Einkaufstaschen oder Kaffeetassen. Erleben Sie da manchmal auch Naserümpfen im Kollegenkreis? J

a, das gibt es sicherlich. Das hat mich aber nie interessiert. Meine Entwicklung in den 80er Jahren begann ja ganz gegen den Zeittrend mit Mappenwerken zum Beispiel zur „Zauberflöte“ und zu „Cats“. Da hieß es natürlich: „Das kann man nicht machen. Das ist doch rein illustrativ.“ Aber ich hatte bei der „Manus Presse“ einen Verleger, dem das zum Glück genauso egal war wie mir. Und Grafik ist sowieso ein ganz eigenes Segment innerhalb des Kunstmarkts: mit eigenen Gesetzen und einem ganz eigenen Publikum.

Und wie sieht die Szene heute aus im Vergleich zu Ihrer Anfangszeit?

Sie ist kleiner geworden. Und es gibt heute die Konkurrenz des Digitaldrucks. Aber das ist dann eben auch keine Originalgrafik mehr. An den Akademien hat die Druckgrafik keinen hohen Stellenwert mehr. Der Aufwand ist sehr hoch, und wer will sich dem noch aussetzen? Und die jungen Leute leben heute in einer solchen Bilderflut. Da braucht man dann nicht auch noch Drucke an der Wand. Farbige Bilder sind heute Wegwerfartikel. In meiner Schulzeit am Leibniz aber gab es noch kaum eine Möglichkeit für einen Privatmann, sich ein farbiges Bild zu reproduzieren. Wolfgang Bachtler mit seiner Druckpresse war da eine echte Offenbarung für mich. Und die Farbigkeit meiner Grafik war dann ja auch das Erfolgsgeheimnis. Das war neu. Das waren die Leute nicht gewohnt.

Eines Ihrer letzten Projekte waren Portraits von Stars wie Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn. Woran arbeiten Sie momentan?

Die Portraitserie führe ich weiter. Gerade ist ein „Elvis“ entstanden. Außerdem arbeite ich an einem Buch über „Neustadt an der Weinstraße in der Druckgrafik“. Das hat sich aus meiner Ausstellung mit Neustadt-Ansichten vor vier Jahren entwickelt. Mit dem Thema hat sich bis jetzt noch nie jemand systematisch befasst, aber es ist sehr spannend. Ich habe viele Blätter entdeckt, die noch nie abgebildet wurden.

Und wann wird das Buch erscheinen?

Ich schätze, in den nächsten zwei Jahren. Meine Recherchen sind abgeschlossen, Michael Landgraf arbeitet bereits an Texten zu den einzelnen Blättern.

Wir haben nur am Anfang kurz über Corona gesprochen. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Ich habe einfach weitergearbeitet. Die Galerie im Klemmhof ist immer noch geschlossen. Bei 13 Quadratmetern müsste ich ja raus, wenn jemand rein wollte. Ansonsten war es auszuhalten. Aber ich habe die Befürchtung, dass es für einige Galerien und Kunsthandlungen schwierig wird. Und die brauche ich ja, um meine Werke zu verkaufen.

Haben Sie Staatshilfen in Anspruch genommen?

Nein, ich habe nie die Voraussetzungen erfüllt.

Eines Ihrer aktuellen Projekte ist ja das Neustadter Ampelmännchen. Wie steht es damit?

Als Motiv war ja eine Weinkönigin vorgeschrieben. Die Herausforderung bestand darin, das so zu vereinfachen, dass das auf der Ampel funktioniert. Ich habe es fertig. Jetzt bin ich gespannt, wie es ankommt.

Und wann wird die Öffentlichkeit erstmals Ihre „Ampelkönigin“ zu Gesicht bekommen?

Ich hoffe spätestens im nächsten Jahr zum Weinfest. Vielleicht kann dann auch wieder unter einfacheren Bedingungen gefeiert werden.

Termin

Die Preisverleihung findet am Samstag, 24. Oktober, um 18 Uhr in der Neustadter Stiftskirche statt. Die Laudatio hält der frühere rheinland-pfälzische Kulturstaatssekretär Walter Schumacher. Anmeldung unter manfred@letzelter.online

Zur Person: Gerhard Hofmann

Gerhard Hofmann wurde am 27. September 1960 in Worms geboren und studierte nach dem Abitur am Neustadter Leibniz-Gymnasium von 1980 bis 1985 Bildende Kunst in Mainz. Prägend war für ihn von 1982 auch die regelmäßige Teilnahme an der Internationalen Sommerakademie in Salzburg, ein Jahrzehnt lang sogar als Assistent der Radierklasse. 1984 mit dem Förderpreis des Landes Rheinland-Pfalz für Grafik und 1986 mit dem Pfalzpreis für Malerei ausgezeichnet, entschied er sich 1987 für die Laufbahn als freischaffender Künstler mit Atelier in Neustadt. Die Besonderheit bei Hofmanns Radiertechnik besteht darin, dass er in der Regel drei gesondert geätzte Platten in den Grundfarben Gelb, Rot und Blau so übereinander druckt, dass im Ergebnis eine größtmögliche Farbvielfalt und -mischung entsteht. Von 1991 an entstanden so große Grafikmappen unter anderem zu Mozarts „Zauberflöte“, Shakespeares „Sommernachtstraum“ und Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“, 1995 auch die erste Serie mit Stadtansichten. Auch zahlreiche Buchillustrationen prägen sein Œuvre ebenso wie die produktive Zusammenarbeit mit vielen namhaften Künstlerkollegen. Aktuell wäre eine Auswahl seiner Werke eigentlich in Wiesbaden zu sehen, doch wurde die Ausstellung wegen Corona bislang nicht eröffnet.