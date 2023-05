Drei Neustadter möchten eine neue Veranstaltung auf der Haardt etablieren: Premiere feiert der kleine Gartenmarkt am 3. und 4. Juni. Organisiert wird der „Markt der sinnlichen Genüsse“ von Gärtnermeister und Rosenexperten Holger Enger, dem Inhaber der Gartenpflege Schad, und Fotograf Karl Hoffmann, der das Gelände an der Kirche bereitstellt. Enger und Hoffmann sowie Bildhauer Markus Höbel werden Rosen und andere Pflanzen sowie Sandsteinfiguren präsentieren, die auch gekauft werden können. Auf den Platz können am 3. Juni von 11 bis 19 sowie am 4. Juni von 12 bis 17 Uhr aber auch Gäste kommen, die nur das Ambiente genießen und sich beim Ausschank stärken und Weine probieren möchten. „Wir wollten den Gartenmarkt schon früher veranstalten, aber Corona hat und einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Enger. Er betont: „Wir wollen nicht nur Pflanzen verkaufen, da soll schon mehr sein.“ Wunsch sei es, den Gartenmarkt fest im Haardter Veranstaltungskalender als Treffpunkt für Genießer zu etablieren.