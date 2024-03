Die Stadt Neustadt will, dass die Fußgängerzone nachts grundsätzlich nicht mehr befahren wird. Auch für den Lieferverkehr ist sie dann gesperrt. Die künftigen Lieferzeiten liegen zwischen 5.30 bis 11 Uhr sowie von 19 bis 22 Uhr. Bürgermeister und Ordnungsdezernent Stefan Ulrich (CDU) sagt zu den Hintergründen der Änderung: „Wir haben häufig Beschwerden wegen Fahrzeugen, die insbesondere in den Abend- und Nachtstunden in die Fußgängerzone einfahren.“ Bei Kontrollen hätten sich die Fahrzeugführer häufig darauf berufen, Gastronomiebetriebe zu beliefern. „Mit der neuen Regelung wollen wir Klarheit und die Grundlage dafür schaffen, dass alle Fahrzeuge in der Fußgängerzone nach 22 Uhr grundsätzlich verwarnt werden“, ergänzte Ulrich. Im Einzelfall können nach Angaben der Stadt Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Die Neuregelung werde, sobald die Schilder an den Zufahrten abgeändert wurden. Das werde in den nächsten Tagen geschehen.