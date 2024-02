Der frühere Fußballer und Trainer Günter Klehr ist am Montag im Alter von 90 Jahren gestorben. Klehr begann bei der FG Dannstadt mit dem Fußballspielen. Mit 16 Jahren hütete der Torhüter erstmals in der ersten Garnitur der FGD das Tor. Das Team stieg in die I. Amateurliga auf. Bis zu seinem 38. Lebensjahr stand er im Kasten der Dannstadter, dann wurde der „Sockel“, wie er genannt wurde, Trainer. Er trainierte Phönix Schifferstadt, den TuS Niederkirchen, dort aushilfsweise auch die Frauen, MSV Ludwigshafen, FSV Schifferstadt und die TSV Lingenfeld. Er leitete die Übungsleitergemeinschaft Vorderpfalz. Klehr war mit seiner Ehefrau Gerda über 66 Jahre verheiratet. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ist am 16. Februar, 14.30 Uhr, auf dem neuen Friedhof in Mutterstadt.