Frauenfußball-Zweitligist 1. FFC Niederkirchen hat den Vertrag mit Torwarttrainer Steffen Tretter (57) über diese Saison hinaus ligaunabhängig verlängert. „Ich bleibe auch im Fall eines Abstiegs, an den ich allerdings nicht glaube“, sagt Tretter. Inzwischen steht auch der Restspielplan in der Zweiten Liga Süd fest. Am 21. März startet erneut der Spielbetrieb.

Er fühle sich im familiären FFC-Umfeld sehr wohl. Die Arbeit und die Kommunikation innerhalb des Trainerteams stimmten. Der nötige Spaß sei gegeben. „Außerdem