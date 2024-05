In den nächsten Wochen ist mit vermehrten Drohnensichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße zu rechnen, informiert die Kreisgruppe SÜW des Landesjagdverbands Rheinland-Pfalz. Grund dafür sind die Kitzretter, die die Wiesen vor der Mahd im Auftrag der Landwirte abfliegen, um Wildtiere aus den Wiesen und Weinbergen vor dem Tod zu retten.

Drohnenführer für die Kitzrettung sind Personen mit Flugschein und Registrierung beim Luftfahrtbundesamt. Sie dürfen ihre Drohnen rund um die Uhr unter gewissen Voraussetzungen und Vorgaben zum Einsatz bringen, heißt es in der Meldung. In der Regel sind sie mit ihren Helfern in den frühen Morgenstunden unterwegs, da hier die Bodentemperatur weit unter der Körpertemperatur der Wildtiere liegt. Die Ansprechpartner für den Landkreis SÜW sind: Oswald Mohn, Telefon 0170 9617830, Frank Allein (0170 7742794) und Clemens Herrmann (0151 28926965).