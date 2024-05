Bereits am Mittwoch gegen 22.15 Uhr soll ein 40-jähriger Mann auf dem Fußweg am Woogbach hinter der Salierschule ausgeraubt worden sein. Wie die Polizei mitteilt, sei der Mann am Donnerstag auf der Inspektion erschienen und habe davon berichtet. Demnach sei er zum Tatzeitpunkt von einer Gruppe aus mindestens zwei und höchstens fünf Menschen nach Zigaretten gefragt worden. Als er sich umdrehte, hätten ihm die Täter seinen Rucksack entrissen und er sei zu Boden gefallen. Ein Täter habe ihm gegen die Schulter getreten – der 40-Jährige sei aber nicht verletzt worden. Anschließend sei die Gruppe mit dem Rucksack des Mannes in Richtung Wormser Landstraße davongerannt. Darin befanden sich unter anderem das Handy und der Geldbeutel des Geschädigten, heißt es von der Polizei. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 400 Euro. Eine Beschreibung der Täter gebe es nicht. Die Beamten suchen Zeugen des Vorfalls und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.