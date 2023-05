Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Zweiten Frauenfußball-Bundesliga Süd sind zwar erst fünf Spieltage absolviert. Aber bereits jetzt hat Aufsteiger 1. FFC Niederkirchen an alle Konkurrenten den Anschluss verloren. Mit weiterhin null Punkten und einem Torverhältnis von 2:15 fahren die Niederkirchenerinnen am Mittwoch als krasser Außenseiter zum Sportpark Aschheim, wo um 16 Uhr das nächste Auswärtsspiel des FFC gegen den FC Bayern München II angepfiffen wird.

Am Samstag waren die beiden Kontrahenten noch Tabellennachbarn, denn da hatten die bereits seit 2009 von der früheren Niederkirchener Spielerin Natalie Bischof (41) trainierten