Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum zweiten Mal in Folge gibt es im Januar wegen der Corona-Pandemie keine Hallenkreismeisterschaften für Nachwuchskicker. In den Vereinen rollt der Ball trotzdem. Dass manche Junioren im Winter draußen trainieren, liegt nicht nur an der Pandemie.

Der Januar ist seit den 1970er-Jahren der Monat, in dem Fußball-Juniorenmannschaften fast ausschließlich in Sporthallen aktiv sind. Zumindest war dies bis 2020 so. Aufgrund der Corona-Pandemie