Die Neustadter Ortsgruppe von Fridays for Future veranstaltet am Freitag von 16 bis 18 Uhr eine Mahnwache am Kriegerdenkmal. Thema: „Echte Energiewende – jetzt“. Man wolle gegen zwei Entwicklungen protestieren: Zum einen lehnt es die Gruppe ab, dass das EU-Parlament Gas- und Atomenergie als nachhaltig eingestuft hat und zum anderen müsse es verhindert werden, dass das Dorf Lützerath (Rheinland) wegen der Kohlegewinnung abgerissen wird.