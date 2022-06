Einen Kellerbrand mit mehreren vermissten Personen im Gebäude simulierten die Feuerwehren des Ausrückebereichs West Esthal, Frankeneck sowie der Löschzug l aus Lambrecht am Dienstag im Bereich Entengasse/Hauptstraße in Esthal. Rund fünfzig Feuerwehrleute waren im Einsatz. Dichter Qualm drang aus einem Keller, dort soll es laut Übungsleitung zu einem Brand bei Arbeiten gekommen. Mehrere Personen waren im ersten Obergeschoß an den Fenstern zu sehen, zwei Arbeiter galten als vermisst. Vier Personen rettete die Wehr über Steckleitern, eine weitere Person über die Drehleiter. Ziel der Übung war es laut der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht, die Zusammenarbeit der Einheiten und den Umgang mit größeren Einsatzstellen zu verbessern. Während der Übung war der Bereich voll oder teilweise gesperrt.