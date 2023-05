Die Ferienspielwochen sind in Haßloch fester Bestandteil der Sommerferien. Das Programm mit rund 100 Veranstaltungen und Angeboten reicht vom 24. Juli bis 11. August. Demnächst sind Anmeldungen möglich.

Das Programmheft gibt es unter anderem im Foyer des Rathauses, in der Tourist-Information, in der Bücherei und im Bürgerbüro. Es wird an den Haßlocher Grundschulen und weiterführenden Schulen verteilt.

Die Ferienspielwochen setzen verstärkt auf Ganztagesangebote. Dazu gehören unter anderem das Sommercamp sowie der Zirkusworkshop. Auch „Urlaub ohne Koffer“ bietet Ganztagesausflüge, beispielsweise in den Kurpfalzpark oder ins Hackmuseum. Zahlreiche Einzelveranstaltungen vom Pizzabällchen selber machen über einen Pippi-Langstrumpf-Tag bis hin zu Ausflügen in den Kletterpark, auf die Ponyfarm oder in den Vogelpark ergänzen das Programm. Es gibt Sportangebote wie Bogenschießen, Karate für Kids, ein Tennis-Schnuppertraining oder verschiedene Tanzaktivitäten. Ebenso sind Bastel- und Kreativangebote wie Upcycling-Workshops, Sommerbatik, Seifen gießen oder Töpfern Teil der Ferienspielwochen.

„Mit allen Sinnen kinderleicht genießen“ heißt ein Angebot der ehemaligen Deutschen Weinprinzessin Anna-Maria Löffler, die erstmals bei den Ferienspielwochen mitwirkt. Sie bietet mit Obst und Gemüse verschiedene Geschmacksspiele und Geruchsexperimente an, um mit den teilnehmenden Kids herauszufinden, ob sie eine Supernase haben. Auch neu ist das Thema „Waldbaden“, das Entspannungsmethoden für Kinder in den Mittelpunkt stellt und das bewusste Eintauchen und Erleben in die Natur ermöglicht. Beim „Urlaub ohne Koffer“ geht es erstmals in den Geisterwald nach Oberotterbach sowie zur Falknerei nach Waldsee.

„Um der Nachfrage nach Ganztagesangeboten gerecht zu werden, lassen sich unterschiedliche Einzelangebote im Blaubär bei Bedarf kombinieren“, sagt Blaubär-Leiterin Barbara Renner. Eine Anmeldung ist ab dem 12. Juni online unter www.unser-ferienprogramm.de/hassloch möglich. Das Blaubär-Team steht vom 12. bis 15. Juni jeweils von 10 bis 14 Uhr persönlich oder telefonisch zur Verfügung.