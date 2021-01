19 weitere Corona-Infektionen seit Dienstag im Landkreis Bad Dürkheim und 15 in der Stadt Neustadt: Diese Zahlen hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Mittwoch gemeldet. Hinzu kommt ein weiterer Todesfall: Gestorben ist ein älterer Mensch aus Wachenheim. Das Gesundheitsamt ist derzeit noch in drei Seniorenheimen in Neustadt und seiner Region präsent: im Haus Rebental in Haßloch, in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt in Lambrecht und im Caritas-Seniorenzentrum St. Ulrich in Neustadt. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden seit Dienstag 72 neue Corona-Fälle gezählt; zudem sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Noch Maskenpflicht in Innenstadt?

Was sich manche Bürger immer wieder fragen: Gilt eigentlich noch die Maskenpflicht in der Neustadter Fußgängerzone werktags von 10 bis 18 Uhr? Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage informierte, gilt sie seit dem zweiten harten Lockdown im Dezember nicht mehr, außer in Warteschlangen. Das Ordnungsamt habe sich gegen eine Verlängerung entschieden, weil die Infektionszahlen unter dem Inzidenzwert von 200 pro sieben Tage lagen und wegen der geschlossenen Geschäfte nur wenige Menschen in der Innenstadt unterwegs sind. Schwerpunktmäßig kontrolliert werden derzeit der Einzelhandel sowie der Aufenthalt von Menschen im öffentlichen Raum (Angehörige des eigenen Hausstands und maximal eine Person eines weiteren Hausstands).