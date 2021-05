Die Corona-Pandemie macht auch den Start ins Studium, der nun für viele Abiturienten ansteht, nicht einfacher. Ein Abiturient berichtet über seine Zukunftspläne und den Sommer vor dem Studienstart. Eine Studentin erzählt, wie das Leben in einer neuen Stadt ist. Und wie sich das erste Semester vor dem Bildschirm anfühlt.

Lars Heimann hat das Abi in der Tasche. Auch darauf hatte die Pandemie Einfluss: Durch die Schließung der Schulen sei es direkt vor den Prüfungen etwas schwieriger gewesen, sich mit den Lehrern auszutauschen, erklärt er. Nun steht aber die Zukunftsplanung an: Der 19-Jährige interessiert sich für Journalismus, möchte später in der Medienbranche arbeiten. Deshalb ist er auf der Suche nach einem praktisch orientierten Studium – falls das erst nächstes Jahr beginnen sollte, kommt zur Überbrückung auch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) für ihn in Frage.

Auf seine Auswahl des Studienfachs habe Corona keinen Einfluss, so Heimann, allerdings auf die Zeit vor dem ersten Semester: Ohne Pandemie hätte er wohl Urlaub mit Freunden gemacht, das fällt nun aus. „Es ist tierisch langweilig“, sagt der Abiturient, er habe wenig zu tun – außer der Recherche über verschiedene Studiengänge freilich.

Wurf ins kalte Wasser

Die gestaltet sich aber nicht immer einfach: Heimann berichtet, durch die Krise gebe es keinen persönlichen Kontakt zu den Hochschulen. Die Informationen müsse er sich online beschaffen. Einfacher ist da für ihn die Suche nach einer FSJ-Stelle zur Überbrückung: „Ich kenne Leute persönlich und habe da einen relativ guten Überblick. Und eine andere Perspektive hilft auch bei der Entscheidung.“

Den Studienbeginn stellt sich Heimann schwierig vor, vor allem die erste Orientierung: „Ich glaube, man ist da etwas ins kalte Wasser geworfen“, meint er, außerdem sei es sicher eine große Umgewöhnung vom Leben als Schüler an den Unialltag.

Diese Umgewöhnung hat Teresa Dietrich schon hinter sich – allerdings unter erschwerten Bedingungen. Die 19-Jährige aus Neustadt studiert momentan im zweiten Semester Politikwissenschaft in Berlin – ihr „Schnupperjahr“, wie sie sagt. Denn Dietrich war sich noch nicht komplett sicher über das richtige Studienfach, außerdem wollte sie aus ihrem gewohnten Umfeld herauskommen und etwas Neues lernen. Das tut sie nun, allerdings via Online-Lehre: „Ich habe meine Kommilitonen hinter dem Bildschirm kennengelernt.“

Sozialer Kitt fehlt

Ihr fehlt dabei der soziale Kitt. Zwar habe sie neue Freunde gefunden, aber der persönliche Kontakt fehle trotzdem. Außerdem hätten einige Dozenten zu hohe Erwartungen, was den möglichen Arbeitsaufwand im „Homeoffice“ angehe.

Es gibt aber auch einiges, was der Politikstudentin positiv an der Online-Lehre auffällt: In Vorlesungen, die eigentlich überlaufen sind, bekomme nun jeder einen Platz, zudem würden einige Dozenten ihre Vorlesungen einfach online stellen, sodass die Studenten sie anschauen könnten, wann immer sie wollen. „Und man kann sein Studium auch von Bali aus absolvieren“, sagt Dietrich scherzhaft und bezieht sich damit auf die nicht nötige Anwesenheit am Studienort – was indes vom Fach abhängig sei.

Für die künftigen Erstsemester hat die Neustadterin zwei Tipps: Erstens sei es für Interessierte an einem bestimmten Studiengang momentan relativ einfach, einmal zu „schnuppern“, denn oft gebe es die Möglichkeit, von zu Hause aus an einer Online-Vorlesung teilzunehmen, um einen ersten Einblick ins Fach zu bekommen.

Und zweitens betont sie, wie wichtig es ist, für das (Heim-)Studium einen Ausgleich zu finden – „damit man keine quadratischen Augen bekommt“, zum Beispiel Spazierengehen: Sie selbst erkunde in ihrer Freizeit gerne neue Flecken in Berlin. Die 19-Jährige möchte im Herbst ihres „Schnupperjahrs“ auf ein Jurastudium umsteigen – wo genau, weiß sie noch nicht. Aber sie hofft, dass sie ihre neuen Kommilitonen dann gleich persönlich kennenlernen kann.