Vier Tage Weinfest der Freundschaft in Duttweiler und die neue Weinhoheit Annika I. mittendrin.

Bei der Eröffnung des 77. Weinfests der Freundschaft wurde am Freitagabend in Duttweiler auch die neue Weinprinzessin Annika I. gekrönt. Sie trägt die neu gestaltete Krone, die die bisherige aus dem Jahr 1963 ablöst. Ortsvorsteher Kay Lützel freute sich darüber, die Traditionsveranstaltung wieder mit Publikum in Weinfestatmosphäre und ohne Regen feiern zu dürfen. In seiner Amtszeit sei das Wetter bei Weinfesten bislang nicht in Feierlaune gewesen.

Stolz ist Lützel darauf, dass nach 1963 nun eine neue Krone das Haupt der Weinhoheit von Duttweiler zieren kann. Die Idee dazu stamme von seinem Amtsvorgänger Gerhard Syring-Lingenfelder. Angelehnt ist das neue Design an die Kronen der Pfälzischen Weinhoheiten. „Wir haben uns vorgestellt, dass wir einen Goldschmied beauftragen. Nachdem wir mehrere Absagen erhielten, merkten wir, dass unsere Krone etwas Besonderes ist“, so Lützel. Der Ortsbeirat holte sich daraufhin beim Verein Pfalzwein Rat und kam so an die Pforzheimer Goldschmiedin Sabine Hauss. Diese hatte schon die Krone der Pfälzischen Weinkönigin nach einem Entwurf des Designers Andreas Weber aus München gestaltet.

Das neue auf Duttweiler abgestimmte Design übernahmen die Mediengestalter der ortsansässigen Agentur Meomix. Mit der Goldschmiedin habe man sich in zahlreichen Telefonaten abgestimmt, erzählt Jörg Walter von Meomix. Vor allem die Buchstaben, die einzeln befestigt worden seien, hätten besondere Lösungen erfordert. „Ein i-Punkt kann nicht einfach in der Luft hängen“, so Walter. Auf der Krone steht mittig Duttweiler, ergänzt durch die drei Weinlagen Kaltenberg, Mandelberg und Kreuzberg.

In nur drei Wochen war die Krone dann fertig, was laut Goldschmiedin ein wirklich kurzer Zeitraum ist. Das Design sei ein Alleinstellungsmerkmal, dem man sowohl die Hoheit, die Pfalz und den Ort zuordnen könne. Das sei einmalig unter vergleichbaren Hoheitskronen, so Hauss.

Annika I. nahm die Krone von der Pfälzischen Weinprinzessin Laura Wessa an, die auch die bisherige Prinzessin Hanna verabschiedete. Annika kündigte im Gespräch mit der RHEINPFALZ an, einen Instagram-Account einzurichten, in dem auch alle künftigen Weinprinzessinnen aus Duttweiler ihre Auftritte und Aktivitäten dokumentieren würden. Ein größerer Termin in nächster Zeit sei die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin am 7. Oktober.

Das Weinfest der Freundschaft wird noch bis einschließlich 15. August gefeiert.