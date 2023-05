Zeugen sucht die Polizei nach einem versuchten Einbruch im Bereich Oberer Schnetzweg in Maikammer. Laut Polizeibericht hatten unbekannte Täter zwischen Freitag, 26. Mai, 18 Uhr, und Samstag, 27. Mai, 11 Uhr, versucht, in einen dortigen Neubau zu gelangen. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf ungefähr 1000 Euro. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, Telefon 06323 9550, in Verbindung zu setzen.