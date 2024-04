Jahrelang hat der Rhein-Pfalz-Kreis die zu erwartenden Kosten für sein Schulbauprojekt in Bobenheim-Roxheim mit elf Millionen Euro angegeben, jetzt spricht er von rund 23,8 Millionen Euro. Und dabei ist der erste Spatenstich noch nicht getan. Hinzu kommen fast 2,7 Millionen Euro für eine Ersatzschule aus Containern, in der während der drei Jahre dauernden Bauarbeiten auf dem Realschulgelände unterrichtet wird. Warum das so gekommen ist und was die Anlieger und Verkehrsteilnehmer in Nachbarschaft der Realschule plus erwartet, lesen Sie hier.