Am Montagabend drangen gegen 22 Uhr unbekannte Täter in das Raiffeisen-Waren-Zentrum in Deidesheim ein. Sie überstiegen den Metallzaun und schlugen die Fensterscheibe eines Büroraumes ein. Mehrere Büroräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Laut Polizei wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts gestohlen. Der Sachschaden wird mit 700 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324 9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.