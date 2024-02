Innerhalb von wenigen Tagen zwei Mal negativ aufgefallen ist ein 23-Jähriger aus Neustadt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte eine Streife den Mann auf seinem E-Scooter am Dienstag gegen 16 Uhr in der Branchweilerhofstraße. Weil er fünf Tage zuvor schon einmal betrunken und bekifft auf dem Roller von der Polizei erwischt wurde, schauten die Beamten genau hin. Auch am Dienstag war er wieder unter Alkohol- und Cannabiseinfluss unterwegs. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter wegen des Wiederholungsfalls sichergestellt. Ziel dabei ist nach Polizeiangaben, ihm das Zweirad zu entziehen. Den Neustadter erwarten nun weitere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.