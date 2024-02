Bei einer Kontrolle hat die Polizei am Freitagvormittag einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von mehreren Drogen am Steuer saß. Dies geht aus einer Meldung der Beamten hervor. Demnach hatte man den 41-Jährigen aus Weinheim um 11.20 Uhr in der Talstraße angehalten, wo er mit einem Transporter unterwegs war.

Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest habe positiv auf die Stoffgruppen Amphetamin, Methamphetamin und THC reagiert, so die Polizei. Der Weinheimer räumte den Konsum dieser Stoffe ein.

Auch im Rucksack wird Stoff gefunden

Während der Durchsuchung des Fahrzeuges wurde in einem Rucksack des Mannes zudem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Den 41-Jährigen erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Fahrzeugschlüssel musste er einem Bekannten übergeben.