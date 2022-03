Drei Container voller Müll sind das Ergebnis eines „Dreck-Weg-Tags“ in der Verbandsgemeinde Deidesheim. Aufgerufen dazu hatten die Freien Wählergruppen. Pro Ort seien etwa 15 bis 20 Helfer unterwegs gewesen, in Meckenheim sogar etwa 30, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch viele Kinder- und Jugendliche hätten mitgeholfen. Besondere Funde seien nicht zu verzeichnen gewesen. Vorwiegend seien Plastik und weggeworfene Glasflaschen gefunden worden, teils auch Plastikteile aus Landwirtschaft und Weinbau sowie Corona-Schutzmasken.