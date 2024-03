In der anstehenden Badesaison könne die Badeaufsicht am Badeweiher nicht mehr ausschließlich mit eigenen Mitarbeitern gewährleistet werden, teilte die Beigeordnete Marietta Schulz (CDU) im Gemeinderat mit.

Es werde immer schwieriger, entsprechend qualifizierte Personen zu finden. Der Rat stimmte zu, dass für die Zeiten, in denen keine Badeaufsicht zur Verfügung steht, ein Dienstleister engagiert wird. Wie Schulz berichtete, wurden Angebote eingeholt. Die in Walldorf ansässige Firma Poseidon soll beauftragt werden. Pro Stunde muss für eine Badeaufsicht 40 Euro gezahlt werden, dazu können Zuschläge kommen, etwa für Einsätze an Feiertagen oder Wochenenden. Laut Schulz werden voraussichtlich während 70 bis 80 Prozent der Öffnungszeiten des Naturbadeweihers eigene Kräfte eingesetzt werden können.

Schulz berichtete, dass ein Teil der Platten des Gehwegs am Rand des Badeweihers marode sei und ausgetauscht werden müsse, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Der Rat stimmte der Vergabe des Auftrags an die Firma Baumgarten (Enkenbach-Alsenborn) für gut 2600 Euro zu. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen seien an den Bäumen am Badeweiher Pflegearbeiten wie das Entfernen von Ästen erforderlich, so Schulz, Da dabei auch ein Steiger eingesetzt werden müsse, werde der Preis etwa 3500 Euro betragen. Ein entsprechender Auftrag wurde einstimmig vergeben.