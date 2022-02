Auf Antrag der FWG soll an fünf Stellen in der Kreuzstraße, Von-Dahlheim-Straße und Weißkreuzstraße in Diedesfeld ein Parkverbot eingerichtet werden. Ortsvorsteher Volker Lechner betont, dass seiner Meinung nach und nach Auffassung der FWG-Fraktion es in den drei Straßen immer wieder zu brenzligen Situationen komme, weil alles zugeparkt sei. „Daher möchten wir, dass dort nicht mehr geparkt werden kann. Die Stadtverwaltung soll nun prüfen, ob man das so umsetzen kann“, so Lechner. Im Ortsbeirat wurde am Mittwochabend zwar über das Ansinnen diskutiert, aber letztlich stand die Mehrheit für den Prüfauftrag.