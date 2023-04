Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Anette Seesing hat die Katholische Chorgemeinschaft Forst-Wachenheim jetzt wieder eine gestandene Kirchenmusikerin am Pult – und eine echte Pfälzerin, die nach Jahren in der Fremde wieder in die alte Heimat zurückgekehrt ist. Zunächst stellt sie sich dem Publikum am neuen Wirkungsort aber als Organistin und Kammermusikerin vor.

Das erste Probenwochenende hat die Freude an ihrer neuen Aufgabe weiter beflügelt. Aber auch Anette Seesing, die neue Frau am Pult der Chorgemeinschaft Forst-Wachenheim, muss erst einmal mit