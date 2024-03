Haben sie, liebe Leser, schon mal mit Papiertaschentüchern für Ruhe gesorgt? Nein? Die Organisatoren des Pfälzer Schachkongresses in Neustadt zeigen handwerkliches Geschick, organisieren nahezu Geräuschlosigkeit. Und brauchen dazu ein Päckchen Taschentücher.

In die Kategorie „Gewusst wie“ oder „Not macht erfinderisch“ gehört auf jeden Fall die Lösung für laut ins Schloss fallende Türen in der Berufsbildenden Schule in Neustadt. Weil Lärm auf Turnieren mit hochkonzentrierten Schachspielern verpönt ist, hat sich das Organisationsteam des ausrichtenden Post SV Neustadt für den heute endenden Pfälzer Schachkongress etwas Einfaches wie Besonderes einfallen lassen.

Man nehme ein paar Klebestreifen, ein Päckchen Papiertaschentücher und eben eine laut zufallende Tür wie die, die zum Raum der Turnierleitung führt. Das nicht ganz gefüllte Päckchen Taschentücher haben die Neustadter oberhalb der Türklinke auf die Türkante geklebt. Und schon lässt sich die Türe leise schließen, fällt nicht mehr mit einem lauten Knall zu. „Handwerklich begabt“, nennt es Dirk Hirse und lacht.