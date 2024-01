Was wäre ein Februar in Neustadt ohne das beliebte Gastspiel der Mannheimer „Akademie des Tanzes“ im Saalbau in der Reihe der „Kurpfalzkonzerte“ der Mannheimer Musikhochschule? Am kommenden Mittwoch und Donnerstag ist es wieder soweit.

Die beiden Ballettabende versprechen wieder eine Vielfalt an tänzerischen Genres und Stilen. Den Auftakt macht eine personalintensive Polonaise der Australierin Charlotte Fenn, die 2023 mit den Studierenden der Akademie als Überraschung für die Ruhestandsfeier von Prof. Rosemary Helliwell choreographiert wurde. Klassisch wird es bei einem Pas de six aus dem romantischen Ballett „Giselle“ und – mit Elementen des Charaktertanzes – bei einem Pas de quatre aus „Raymonda“, gleichfalls auf Basis einer Choreographie des frankorussischen Großmeisters Marius Petipa.

Auch 2024 werden wieder die Schülerinnen und Schüler des Vorstudiums mit dabei sein. Sie präsentieren ein Stück zur „English Folk Song Suite“ von Ralph Vaughan Williams. Mit Stücken von Juliano Nuñes und Quirin Brunhuber werden Werke zweier erfolgreicher Absolventen der Akademie vorgestellt. Außerdem gibt es eine humorvolle Charaktertanz-Miniatur von Leonid Jakobson.

Termine

Die beiden Ballettabende mit dem Tanznachwuchs aus Mannheim stehen am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. Februar, jeweils um 18 Uhr im Saalbau in Neustadt an. Karten (10/5) unter www.ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen wie in Neustadt zum Beispiel Tabak Weiss oder in Bad Dürkheim in der Buchhandlung Frank.