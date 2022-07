Die Tchibo-Filiale in der Fußgängerzone ist eröffnet. Anlaufschwierigkeiten hat der neue Standort offenbar nicht. Vielleicht auch, weil er bundesweit etwas Besonderes ist.

Es hat nicht lange gedauert: Nachdem die Modemarke „Orsay“ wegen Insolvenz ihren Standort am Kriegerdenkmal schließen musste, gibt es in den Geschäftsräumen in der Hauptstraße 83-85 bereits ein neues Angebot. Und das scheint bei den Neustadtern sehr gut anzukommen.

„Ich bin so froh, dass es euch hier endlich wieder gibt“, sagt eine Frau an der Kasse. „Hoffentlich bleibt ihr dieses Mal auch.“ Der Andrang am Samstag ist groß, Jung und Alt wollen einen Blick in die Ende Juli neu eröffnete Filiale werfen. „Wir besuchen Tchibo eigentlich nur, wenn wir mal in Mannheim sind“, erzählt ein junges Paar und freut sich über den Neustadter Standort.

Reduziert besonders lecker

Mancher Kunde will auch von den Eröffnungsangeboten profitieren. „Ich mag den Kaffee – und im Sonderangebot schmeckt er natürlich besonders gut“, meint eine ältere Frau schmunzelnd. „Aber ich finde, sie haben auch oft interessante Produkte.“ Sie sei heute auch auf der Suche nach Freizeithosen für ihren Mann.

Zumindest bei der Ware muss man auf Preisreduzierungen nie verzichten. Es handelt sich nämlich nicht um ein normales Tchibo-Geschäft, sondern um ein Outlet. „Bei uns gibt es nicht die klassische Wochenwelt“, informiert Filialleiterin Laura Wolf. „Wir haben also nicht jede Woche neue Produkte zu einem gewissen Thema, sondern reduzierte Artikel aus den vergangenen Jahren.“ Solche Geschäfte lägen normalerweise in Gewerbegebieten. Folglich sei der Laden in der Neustadter Innenstadt eine Besonderheit. „Es ist das kleinste Tchibo-Outlet bundesweit“, verrät Wolf.

Die Kunden scheint das aber nicht zu stören. „Sehr groß der Laden“, meint einer. Nur die Kaffeebar fehle. Aber Cafés gebe es in Neustadt ja genug.