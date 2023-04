Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Richtig voll war es am Sonntagnachmittag im Kulturzentrum Herrenhof. Bei strahlendem Sonnenschein hatten sich so viele Schaulustige an der Open-Air-Bühne am Hofbrunnen eingefunden, dass die Stühle knapp wurden. Alle wollten die fünf Stationen zu Henrik Ibsens Drama „Peer Gynt“ miterleben, die das Dramatische Hoftheater gemeinsam mit dem Puppentheater Dornerei und Tine Duffings Cocoon-Art-Labor in Szene gesetzt hatten. Nicht mehr gar so wild ging es dann bei einem zweiten Durchgang am Abend zu.

Gespannt lauscht das Publikum zunächst leisen Rasselklängen. Sie begleiten die Trolle mit ihren bei einem Workshop im Sommer unter Duffings Anleitung entstandenen fratzenartigen Masken.