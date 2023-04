Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was wären die Menschen ohne Gemüse auf ihren Tellern? Glücklicher, würden bestimmt viele Kinder antworten. Doch die in den Böden wurzelnden Früchte sind eigentlich Schätze, wie die Schauspielerin Felix S. Felix und der Musiker Armin Sommer vom Chawwerusch-Theater am Sonntag bei ihrer Open-Air-Matinee „Wurzeln schlagen“ im Hambacher Weingut Schäffer mehr als eindrucksvoll zu vermitteln wussten.

Schließlich haben die schmackhaften Vitaminspender doch in vergangenen Jahrhunderten nicht unerheblich zum Überleben der Menschheit beigetragen. Und über welch